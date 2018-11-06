В Ленинградской области женщина пострадала при падении параплана на провода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Женщина пострадала при падении на параплане из-за мощного порыва ветра, задев электропровода в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель парапланерного клуба "СпортАвиаСервис", который проводит полеты под Петербургом.

"Начинающая спортсменка заходила на посадку рядом с поселком Углово в воскресенье. Неожиданно произошло мощное усиление ветра, больше 10 метров в секунду, после чего параплан стал неуправляемым. Произошло касание проводов, женщина получила электротравму", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при падении параплан сработал как парашют. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.