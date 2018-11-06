На Алтае в школе искусств подросток убил двух собутыльников брусом

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подросток забил насмерть деревянным брусом двух рабочих, которые пили алкоголь в помещении филиала Тальменской школы искусств, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Алтайскому краю.

Тела двух рабочих в возрасте 40 и 34 лет были обнаружены с признаками насильственной смерти во вторник в помещении школы искусств, где проходит капитальный ремонт.

Согласно информации следствия, вечером 5 ноября в здании между 16-летним подростком и рабочими произошел конфликт в ходе распития алкоголя, после чего несовершеннолетний покинул помещение. Затем он вернулся с деревянным брусом и избил мужчин. В результате полученных ранений рабочие скончались на месте.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "убийство двух лиц", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время подростку предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также следователи установят причины совершения подростком особо тяжкого преступления.