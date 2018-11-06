УФА, 6 ноя — РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил местного жителя к 13,5 годам лишения свободы и выплате 850 тысяч рублей компенсации за убийство четырехмесячного внука знакомой за то, что он плакал и мешал мужчине распивать спиртные напитки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел в октябре 2017 года в Белорецком районе Башкирии. Фигурантом дела об убийстве малолетнего ребенка стал 43-летний житель Бурзянского района.

"Мужчина пришел в гости к знакомой женщине выпить спиртные напитки. В это время женщина присматривала за тремя внуками. В ходе вечеринки женщина уснула, а один из ее внуков, четырехмесячный ребенок, проснулся и начал плакать. Сначала мужчина пытался успокоить младенца, но потом вынес его на крыльцо и избил его. От черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте", — сообщает башкирское СУСК подробности расследования дела об убийстве.

Ведомство отмечает, что в ходе суда и следствия мужчина не признал свою вину.

"Верховный суд Башкирии приговорил мужчину к 13,5 годам лишения свободы. Кроме того, он выплатит потерпевшей стороне моральную компенсацию в размере 850 тысяч рублей", — говорится в сообщении СК РФ по региону.