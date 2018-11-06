В Петербурге мужчина угрожал врачам "скорой" гранатой

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пятидесятидевятилетний мужчина в Санкт-Петербурге угрожал прибывшим на вызов врачу и фельдшеру "скорой помощи" гранатой, его задержали, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что после задержания мужчины в его квартире были также найдены и изъяты десять патронов и вышеуказанная граната.
Уголовные дела по статьям "угроза убийством" и "незаконный оборот взрывчатых веществ и боеприпасов" приняты к производству следственными органами СК России по Санкт-Петербургу, добавляется в сообщении.