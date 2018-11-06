В Сети появилось видео нападения на бизнесмена из списка Forbes в Москве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент нападения на предпринимателя Олега Бурлакова.

Ранее бизнесмен заявил в правоохранительные органы об обстреле его автомобиля на западе Москвы.

Инцидент произошел в субботу, 3 ноября, однако Бурлаков обратился в полицию только в понедельник.

Олег Бурлаков входит в число богатейших людей России по версии журнала Forbes. В 2018 году издание оценило капитал предпринимателя в 650 миллионов долларов.