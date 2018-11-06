Обвиняемый в мошенничестве нижегородский депутат предстанет перед судом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по обвинению председателя одной из политических партий, депутата законодательного собрания Нижегородской области Александра Бочкарева в совершении мошенничества на сумму 5 миллионов рублей передано в суд, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в июне 2015 года в Нижнем Новгороде депутат регионального парламента, председатель совета регионального отделения одной из политических партий Бочкарев "получил от гражданина 5 миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы города Нижнего Новгорода шестого созыва для выдвижения от указанной партии". Следствие уточняет, что по результатам выборов гражданин не был избран депутатом городской думы.

В сентябре 2017 года потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Бочкарев был отправлен под домашний арест в ноябре 2017 года, затем срок ареста несколько раз продляли.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении регионального СУСК.