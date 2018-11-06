Ребенка, пострадавшего в ДТП в Москве, доставили в больницу вертолетом

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Медицинский вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу полуторагодовалого ребенка, пострадавшего при столкновении двух автомашин на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего мальчика в возрасте 1,5 года в специализированное лечебное учреждение столицы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП с участием двух автомобилей произошло вблизи дома №39 на Варшавском шоссе.