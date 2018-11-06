НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Уголовное дело в отношении 17-летнего сына сенатора от Чувашской Республики Вадима Николаева, обвиняемого в избиении подростка в Чебоксарах, направлено в суд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Речь идет о сыне члена Совета Федерации от Чувашской Республики Вадима Николаева. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой, дело направлено в суд", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
СК подтверждает, но не называет фамилию подсудимого.
В сообщении регионального СУСК отмечается, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Максимальное наказание по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ составляет до трех лет лишения свободы.