Источник: сын сенатора от Чувашии пойдет под суд за избиение подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Уголовное дело в отношении 17-летнего сына сенатора от Чувашской Республики Вадима Николаева, обвиняемого в избиении подростка в Чебоксарах, направлено в суд, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Чувашской Республике, в ночь с 12 на 13 июня 2018 года 17-летний юноша, находясь у одного из домов по улице Водопроводной в городе Чебоксары, в ходе ссоры с малознакомым ровесником нанес ему удар кулаком по лицу и сломал нижнюю челюсть. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

"Речь идет о сыне члена Совета Федерации от Чувашской Республики Вадима Николаева. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой, дело направлено в суд", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

СК подтверждает, но не называет фамилию подсудимого.

В сообщении регионального СУСК отмечается, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальное наказание по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" УК РФ составляет до трех лет лишения свободы.