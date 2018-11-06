Защита обжаловала арест подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

УФА, 6 ноя — РИА Новости. Защита трех экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, обжаловала решение суда об их аресте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Кировского районного суда.

"Адвокаты полицейских, арестованных на два месяца, обжаловали постановление суда", — сообщили в пресс-службе.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося, руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря.