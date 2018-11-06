В ростовской больнице пациенты изготавливали и употребляли наркотики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли изготовление и употребление наркотиков пациентами одной из больниц Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, проверку в одной из больниц проводили оперуполномоченные управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Ростовской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" УНК областного УМВД России при содействии минздрава региона.

"Установлено, что в больничных палатах пациенты в кустарных условиях изготавливали и употребляли наркотическое средство дезоморфин, смешивая его с N-Метилэфедроном", — сказала Волк.

При личном досмотре полицейские обнаружили у двоих мужчин в возрасте 34 и 41 года свертки с наркотиками общей массой около 2 граммов, а также шприц с готовой смесью. Оперативниками осмотрены палаты медучреждения, изъяты использованные шприцы, а также посуда для изготовления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, составлены протоколы об административных правонарушениях.