Замглавы администрации Красногорска обвинили в получении взятки

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение замглаве администрации подмосковного Красногорска в получении взятки в размере около трех миллионов рублей, он помещен под стражу, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 30 октября гендиректор одной из фирм передал заместителю главы администрации Красногорска через посредника взятку в размере 2,8 миллиона рублей "за нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение вида разрешённого использования этого земельного участка" для уменьшения арендной платы. После получения денежных средств посредник был задержан.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю главы администрации г.о. Красногорск и директору агентства недвижимости, выступившему в роли посредника, в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве", — сказала она.

Как сообщила Врадий, замглавы администрации Красногорска арестован, его посредник помещен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, добавила она.