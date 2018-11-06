Подозреваемый в госизмене эксперт Неелов обжаловал арест

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Военный эксперт Владимир Неелов, подозреваемый в госизмене, обжаловал решение об аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"На постановление суда об избрании меры пресечения подана жалоба", — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Срок ареста установлен до 25 декабря.

Ранее на сайте Лефортовского суда Москвы сообщалось, что ФСБ подозревает Неелова в госизмене.

По данным открытых источников, Владимир Неелов является военным экспертом, писал статьи для Центра стратегической конъюнктуры. На сайте Центра указано, что Неелов "специализируется на изучении частных военных компаний и феномена "приватизации военной сферы", особенностей ведения современных войн, военных доктрин и стратегий, революции в военном деле". Он является автором ряда работ в сфере стратегических исследований и военно-политического анализа.

На сайте ПИР-Центра (неправительственной организации, специализирующейся на изучении вопросов глобальной безопасности) Неелов указан как один из победителей международной школы глобальной безопасности за 2014 год. Уточняется, что он выпускник магистерской программы "Стратегические исследования" факультета международных отношений СПбГУ. Принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации "Росатома", владеет английским, немецким и сербским языками.