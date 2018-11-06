В WWF объяснили скопление белых медведей возле села на Чукотке

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Скопление белых медведей у поселка Рыркайпий на Чукотке вызвано изменением климата — из-за отсутствия льда хищники не могут начать охоту на тюленей, заявил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию в Арктике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Стишов.

Как сообщалось ранее, около 20 белых медведей с детенышами бродят у национального села Рыркайпий на Чукотке в ожидании подхода льда и иногда "из любопытства" заходят в населенный пункт, жителям приходится отпугивать хищников.

"В последние годы это, к сожалению, стало достаточно типичной ситуацией. Это опосредованное влияние изменения климата. Льда стало мало, а медведям нужен лед — они приспособлены ловить тюленей со льда. А сейчас море открытое, вот они и ходят по берегу", — сказал Стишов.

По его словам, в последние годы медведи каждую осень выходят к поселку в большем или меньшем количестве.