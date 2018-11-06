Погибшие при обрушении моста в Югре являются жителями Тюменской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя — РИА Новости. Двое рабочих, погибших при обрушении моста в Нефтеюганском районе ХМАО, являются жителями Тюменской области, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

В понедельник в Нефтеюганском районе обрушился находящийся на стадии демонтажа мост, после обрушения с него упали КАМАЗ и кран. Из-за ЧП два работника скончались на месте, семеро пострадали, они были доставлены в больницу районного центра.

"Оба погибших — жители Тюменской области", — сказали в ведомстве, уточнив, что только один из пострадавших проживает в Ханты-Мансийском автономном округе.

Во вторник региональные власти сообщали, что трое госпитализированных переведены в травмцентр Сургута, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, без ухудшения. Двое из них были прооперированы. Еще четыре человека остаются в больнице Нефтеюганска в состоянии средней тяжести.

Ранее в связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, работы по демонтажу конструкций вели сотрудники территориальной фирмы "Мостоотряд-29". В правительстве автономного округа в свою очередь уточняли, что мост был полностью выведен из эксплуатации, его собирались демонтировать до 20 декабря.