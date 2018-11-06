КРАСНОДАР, 6 ноя — РИА Новости. Глава Апшеронского района Кубани Роман Герман ушел в отставку по рекомендации губернатора региона Вениамина Кондратьева из-за плохой организации работы во время недавнего наводнения, сообщили в краевой администрации.

"Роман Герман написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Депутаты совета поддержали его решение", — уточнили в пресс-службе.

Нового главу района определят по результатам конкурса, который состоится 9 января. Пока его обязанности будет исполнять заместитель Германа Андрей Клищенко.

В минувший понедельник СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о халатности против чиновников Апшеронского района Краснодарского края, где из-за наводнения погибли люди. По данным следствия, представители районной администрации знали о риске ЧС, но не приняли необходимых мер и "не исполнили в полной мере возложенных на них обязанностей по своевременному и надлежащему оповещению жителей".

Из-за сильных дождей на прошлой неделе в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Погибли шесть человек, судьба двоих остается неизвестной. Пострадавшими признаны около 2,5 тысячи домовладений, в которых проживают более 6,5 тысячи человек. Власти начали выплачивать компенсации.