Врач пойдет под суд за смерть ребенка после укуса собаки под Иваново

ВОРОНЕЖ, 6 ноя — РИА Новости. Врач в Ивановской области предстанет перед судом за смерть 11-летнего мальчика, скончавшегося в больнице, куда он попал после укуса собаки, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 27 июля 2017 года в городе Вичуга 11-летнего мальчика укусила принадлежащая семье собака. Ребенка отвезли в Вичугскую центральную районную больницу, а затем — в больницу № 1 города Иваново, где 17 августа его перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного дыхания. Через четыре дня мальчик скончался. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал отек головного мозга.

Следователи возбудили уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В процессе расследования была установлена вина врача Вичугской центральной районной больницы.

"Обвиняемый не обеспечил непрерывность проведения ребенку полного, обязательного при укусе животных курса внутримышечных инъекций антирабической вакцины, в результате чего 11-летний мальчик скончался от энцефалита меньше чем через месяц после укуса его принадлежащей семье собакой", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и материалы расследования направлены в суд.