В Мурманске приостановили поиски пропавшего при затоплении дока

МУРМАНСК, 6 ноя — РИА Новости. Поиски сменного механика плавдока, затонувшего в Кольском заливе неделю назад, временно приостановлены; как предполагают водолазы, его тело может находиться внутри дока, где поиски на данный момент невозможны, сообщил РИА Новости председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.

В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.

По словам Гусева, водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота пока прекратили работу непосредственно в районе затопления дока.

"Без вести пропавший не обнаружен. Возможно, он находится внутри дока. Но там проводить поисковые работы невозможно — туда не зайти водолазам. Это будет возможно только после подъема. Остальную акваторию проверили несколько раз — все возможные затоны, заливчики, куда его могло отнести течением", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что пока поисковые работы проводятся работниками 82-го завода непосредственно в границах территории предприятия. "После семи дней обследования акватории, установления возможного нахождения погибшего, осмотра самого дока принято решение приостановить поисковые работы до уточнения задач", — пояснил Гусев.

В течение всего времени с момента затопления дока водолазы осматривали его снаружи, также использовались подводные беспилотники. Результаты осмотра будут переданы в межведомственную комиссию, которая работает на 82-м судоремонтном заводе, а она примет решение о возможности подъема дока.

Ранее во вторник региональный минздрав сообщил о том, что один из пострадавших, который сразу после ЧП находился в крайне тяжелом состоянии, пришел в сознание, однако остается на аппарате искусственной вентиляции легких.