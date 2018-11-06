ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Житель Тюменской области убил своего пасынка из-за разногласий о том, какой лучше смотреть телеканал, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

ЧП произошло в ночь на 6 ноября 2018 года в частном доме в деревне Лобанова Исетского района.

"По версии следствия, в гости к подозреваемому и его пасынку пришел знакомый. Все трое распивали спиртные напитки. В скором времени между хозяевами дома произошел конфликт на почве разногласия о том, какой телевизионный канал смотреть. Разозлившись на пасынка, мужчина схватил нож и нанес ему не менее 12 ударов ножом по телу", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время 45-летнему отчиму погибшего будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения, добавили в СУСК.