Экспертизу дома после взрыва газа в ЕАО завершат к вечеру

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специалисты во вторник вечером завершат экспертизу состояния жилого дома после взрыва газа в Еврейской автономной области, сообщил начальник Главного управления МЧС России по ЕАО Роман Бойко.

"Мобильным диагностическим комплексом "Струна" проведено обследование дома, сейчас проводится экспертиза, к исходу дня она будет завершена", — сказал Бойко во время селектора.

Баллон с бытовым газом взорвался в поселке Приамурский в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. МЧС сообщало о пяти пострадавших, среди них грудной ребенок. Один из пострадавших с 70% ожогов тела доставлен в краевую больницу в Хабаровске, у остальных были признаки отравления угарным газом, от госпитализации они отказались. При этом глава Смидовичского района Максим Шупиков сообщал о четырех пострадавших.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что предварительно признаны непригодными для проживания 28 квартир второго и третьего подъездов дома.