The New Times подал апелляцию на решение суда о штрафе в 22 миллиона рублей

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Журнал The New Times подал апелляцию на решение суда о штрафе в 22 миллиона рублей, сообщила РИА Новости главный редактор издания Евгения Альбац.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, штраф журналу был определен в строгом соответствии с законодательством.

"Да, мы подали жалобу, апелляцию… В Тверской суд", — сказала Альбац.

Штраф выписан ООО "Новые Времена", издателю The New Times и сетевого издания newtimes.ru, за административное правонарушение по статье 13.15.1, ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации").

В Союзе журналистов России ранее отметили, что это "самый крупный штраф для СМИ в российской истории", подчеркнув, что его размер "вызывает недоумение" и организация будет внимательно следить за ситуацией.