Суд оставил без изменений приговор жителю Урала, вступившемуся за девушку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник оставил без изменений приговор Кировского районного суда Екатеринбурга Владиславу Рябухину, которого в августе приговорили к 300 часам обязательных работ за причинение тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну, сообщает облсуд.

"Приговор был обжалован потерпевшим, прокурор, неудовлетворенный мягкостью назначенного наказания, также внес апелляционное представление. Судебная коллегия, рассмотрев апелляционное представление прокурора и жалобы потерпевшего и его защиты, оставила их без удовлетворения, а приговор без изменений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам апелляционного рассмотрения приговор вступил в законную силу.

Адвокат Рябухина Сергей Колосовский ранее заявлял РИА Новости, что он просит применить статью о необходимой обороне и на основании этой нормы оправдать Рябухина.

Инцидент произошел летом 2017 года в Екатеринбурге. Как ранее рассказывал Рябухин РИА Новости, он приехал забрать из гостей девушку друга, которая сообщила, что в квартиру, где она отдыхала, приехала толпа незнакомых парней и начала вести себя развязно. Там Рябухин встретил четырех молодых людей, с которыми у него возник конфликт. Завязалась драка, после которой у одного из оппонентов Рябухина медики диагностировали перелом костей свода черепа, ему потребовалась трепанация черепа.

Сам молодой человек утверждал, что лишь защищался, его адвокат настаивал на том, чтобы рассматривать ситуацию о необходимой обороны. СК же возбудил дело по статье 111 Уголовного кодекса "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", позже дело было переквалифицировано на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Двадцать седьмого августа суд признал Рябухина виновным и назначил ему 300 часов обязательных работ, а также взыскал с него более 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего.