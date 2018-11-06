Под Волгоградом в ДТП пострадали шесть детей

ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Шесть детей, в том числе 2-месячный младенец, пострадали в результате лобового столкновения двух машин на трассе под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД.
"В результате ДТП пострадали шесть детей – четверо в Hyundai: 6 лет, 8 лет, 12 лет, а также 2,5 месяца, и двое в "Ладе" — 7 и 6 лет", — говорится в сообщении.
Установлено, что новорожденная девочка в момент аварии находилась в сумке-переноске на руках у матери и не была пристегнута. "Также ремнями безопасности не была пристегнута 7-летняя пассажирка "Лады Приора", — добавили в полиции.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.