Под Волгоградом в ДТП пострадали шесть детей

Столкновение автомашин Лада Приора и Хендэ Акцент на выезде из поселка Краснооктябрьский города Волжского. 6 ноября 2018

Столкновение автомашин Лада Приора и Хендэ Акцент на выезде из поселка Краснооктябрьский города Волжского. 6 ноября 2018

ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Шесть детей, в том числе 2-месячный младенец, пострадали в результате лобового столкновения двух машин на трассе под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного ГУМВД.

По данным полиции, аварии произошла во вторник в 9 часов по местному времени (8.00 мск) при выезде из Волжского на федеральную трассу Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград, где столкнулись "Лада Приора" и Hyundai Accent.

"В результате ДТП пострадали шесть детей – четверо в Hyundai: 6 лет, 8 лет, 12 лет, а также 2,5 месяца, и двое в "Ладе" — 7 и 6 лет", — говорится в сообщении.

Установлено, что новорожденная девочка в момент аварии находилась в сумке-переноске на руках у матери и не была пристегнута. "Также ремнями безопасности не была пристегнута 7-летняя пассажирка "Лады Приора", — добавили в полиции.

© Фото : ГУМВД РФ по Волгоградской области Столкновение автомашин "Лада Приора" и "Хендэ Акцент" на выезде из поселка Краснооктябрьский города Волжского. 6 ноября 2018 © Фото : ГУМВД РФ по Волгоградской области Столкновение автомашин "Лада Приора" и "Хендэ Акцент" на выезде из поселка Краснооктябрьский города Волжского. 6 ноября 2018

Устанавливаются обстоятельства происшествия.