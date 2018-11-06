Против водителя, сбившего инспектора ДПС под Самарой, возбудили дело

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя Infiniti, сбившего насмерть инспектора ДПС в Самарской области, сообщает во вторник СУСК по региону.

Ранее ГУМВД по региону сообщало, что ДТП произошло 5 ноября в 1.20 на 925 километре трассы М-5 "Урал" в районе села Печерское Сызранского района Самарской области. Инспектор ДПС пытался остановить автомобиль Infiniti за превышение скорости и обгон по встречной полосе. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, совершил наезд на инспектора ДПС, после чего автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП погибли инспектор ДПС и пассажир иномарки.

"Следственным отделом по городу Сызрань… возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.