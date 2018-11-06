В Ростове-на-Дону эвакуируют автомобили, застрявшие на Зеленом острове

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости. Спасатели начали эвакуацию автомобилей, застрявших на Зеленом острове в Ростове-на-Дону из-за подтопления части понтонного моста, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Два пролета моста в створе 29-й линии затонули в воскресенье вечером, оставив без транспортного сообщения Зеленый остров. Спасатели организовали эвакуацию людей на лодках. Всего было перевезено более 400 человек. В понедельник на ЧП прибыл плавучий кран, который приступил к подъему затонувших секций.

"С 8.30 мск 6 ноября начата эвакуация автомобильной техники с Зеленого острова при помощи ПТС-М (плавающий гусеничный транспортер), который прибыл с Донского спасательного центра", — сказал представитель ведомства.

По уточненным данным, на острове находятся 122 автомобиля. "До восстановления моста транспорт будут эвакуировать", — отметил сотрудник областного главка.