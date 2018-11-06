В Ростове-на-Дону эвакуируют автомобили, застрявшие на Зеленом острове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости. Спасатели начали эвакуацию автомобилей, застрявших на Зеленом острове в Ростове-на-Дону из-за подтопления части понтонного моста, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"С 8.30 мск 6 ноября начата эвакуация автомобильной техники с Зеленого острова при помощи ПТС-М (плавающий гусеничный транспортер), который прибыл с Донского спасательного центра", — сказал представитель ведомства.
По уточненным данным, на острове находятся 122 автомобиля. "До восстановления моста транспорт будут эвакуировать", — отметил сотрудник областного главка.