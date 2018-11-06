В Москве в машине нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина с огнестрельным ранением найден мертвым в салоне машины, находящейся на территории одной из больниц Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, днем 5 ноября 2018 года в салоне автомобиля Hyundai Solaris, находящегося на территории одной из больниц, расположенной по Варшавскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения. При осмотре обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области грудной клетки", — сказала она.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Сейчас следователи ищут возможного убийцу, а также допрашивают очевидцев произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.