СК опубликовал видео с места пожара в пятиэтажном доме в Приамурском

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следственный комитет разместил видео с места пожара в пятиэтажном доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области, где во вторник утром взорвался баллон с газом.

На видео, размещенном в Twitter , виден дом с обгоревшими балконами и выбитыми окнами. Также на кадрах показаны следователи и криминалисты, работающие на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что баллон с бытовым газом взорвался в поселке Приамурский в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. МЧС сообщало о пяти пострадавших, среди них грудной ребенок. Один из пострадавших с 70% ожогов тела доставлен в краевую больницу в Хабаровске, у остальных были признаки отравления угарным газом, от госпитализации они отказались. При этом глава Смидовичского района Максим Шупиков сообщал о четырех пострадавших.

Следователи устанавливают причины пожара в пятиэтажном доме в поселке Приамурском.



Рассматривается версия взрыва бытового газа в одной из квартир. Пострадавшим оказывается помощь. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Еврейской автономной области pic.twitter.com/kT1E2FmnyX — Следственный комитет (@sledcom_rf) 6 ноября 2018 г.

Эвакуированы свыше 120 человек. Пожар в доме потушен, ведется разбор конструкций. Площадь пожара составила 550 квадратных метров. На территории Приамурского городского поселения в связи с ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия в доме №12 по улице Островского введен режим ЧС.