На Ямале при столкновении иномарки с грузовиком погиб ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя — РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла при столкновении легковушки с грузовиком на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, еще три человека получили травмы, сообщает во вторник региональное управление ГИБДД.

Авария произошла вечером в понедельник на участке дороги Сургут — Салехард в Пуровском районе ЯНАО. По данным автоинспекции, Volkswagen въехал в "МАЗ", при этом тягач с полуприцепом стоял на проезжей части без знака аварийной остановки и включенных световых приборов.

"В результате ДТП водитель и два пассажира получили различные травмы. Третий пассажир — 10-летняя девочка — погибла", — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, с начала текущего года это вторая авария в автономном округе, в которой погиб несовершеннолетний.