СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Омской области

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следователи в Омской области возбудили уголовное дело по факту ДТП со съехавшим в кювет автобусом, в результате чего пострадали 12 человек, сообщается на сайте СК РФ.

Предварительно установлено, что 5 ноября автобус с 45 пассажирами ехал по маршруту Усть-Ишим — Омск. По показаниям водителя АО "Омскоблавтотранс", на трассе в Саргатском районе Омской области автобус стала обгонять фура. Уходя от столкновения, водитель близко прижался к обочине дороги, не учтя гололедицу, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. За медпомощью обратились 12 пассажиров, получивших ушибы и ссадины головы и других частей тела, в том числе 9-летний мальчик.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель в момент ДТП не был пьян. В ходе расследования будет установлена картина случившегося и дана правовая оценка действиям ответственных лиц АО "Омскоблавтотранс" по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Сейчас следователи опрашивают потерпевших и свидетелей, расследование продолжается.