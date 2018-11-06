ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Суд приговорил экс-майора полиции из Волгоградской области к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за то, что она обещала местной жительнице за 50 тысяч рублей прекратить несуществующее уголовное дело, сообщает во вторник прокуратура региона.
"На самом деле оснований для повторного уголовного преследования женщины не имелось, какие-либо компрометирующие материалы в производстве должностного лица отсутствовали. Противоправная деятельность сотрудника полиции пресечена службой собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области", — говорится в сообщении прокуратуры.
Своей вины бывшая начальница отдела дознания не признала, решением суда она осуждена на 2 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура. Кроме того, по данным ведомства, экс-полицейская лишена майорского звания и ранее была уволена из правоохранительных органов.