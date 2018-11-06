ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Суд приговорил экс-майора полиции из Волгоградской области к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за то, что она обещала местной жительнице за 50 тысяч рублей прекратить несуществующее уголовное дело, сообщает во вторник прокуратура региона.

По данным ведомства, бывшая начальник отделения дознания полиции Иловлинского района Волгоградской области в ноябре 2017 года связалась с местной жительницей, которая раньше привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Майор сообщила, что в отношении женщины возобновилось расследование и предложила прекратить уголовное преследование за 50 тысяч рублей.

"На самом деле оснований для повторного уголовного преследования женщины не имелось, какие-либо компрометирующие материалы в производстве должностного лица отсутствовали. Противоправная деятельность сотрудника полиции пресечена службой собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области", — говорится в сообщении прокуратуры.

Своей вины бывшая начальница отдела дознания не признала, решением суда она осуждена на 2 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура. Кроме того, по данным ведомства, экс-полицейская лишена майорского звания и ранее была уволена из правоохранительных органов.