При ДТП в Брянске погибли два человека

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Два человек погибли, четверо получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП в Фокинском районе Брянска, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба областного УМВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло около 23.00. Предварительно установлено, что на улице Менжинского столкнулись автомобили Mitsubishi Carisma и Mitsubishi Lancer, после чего Mitsubishi Lancer врезался в дерево.

"В результате столкновения 23-летний и 24-летняя пассажиры автомобиля "Mitsubishi Lancer" скончались на месте ДТП, 22-летний водитель, 23-летний и 24-летняя пассажиры автомобиля "Mitsubishi Lancer", а также 29-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Carisma" получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, состояние водителей в момент ДТП определит медэкспертиза.