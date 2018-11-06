Трех пострадавших при обрушении моста в Югре перевели в травмцентр Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя — РИА Новости. Трое из семи пострадавших при обрушении выведенного из эксплуатации моста в Ханты-Мансийском автономном округе переведены из больницы Нефтеюганска в травмцентр Сургута, сообщили журналистам в правительстве Югры со ссылкой на главу регионального депздрава Алексея Добровольского.

В понедельник в Нефтеюганском районе обрушился находящийся на стадии демонтажа мост, после обрушения с него упали КАМАЗ и кран. Из-за ЧП два работника скончались на месте, семеро пострадали, они были доставлены в больницу районного центра.

"Трое переведены и находятся под наблюдением врачей в травматологическом центре в Сургуте. Ночью двоим были проведены операции из-за полученных тяжелых травм. Состояние на утро стабильное без ухудшений: два пациента в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом", — цитируют Добровольского в окружном правительстве.

По его словам, в больнице Нефтеюганска остаются четверо, их состояние — средней тяжести.

Ранее в связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, работы по демонтажу конструкций вели сотрудники территориальной фирмы "Мостоотряд-29". Власти автономного округа в свою очередь уточняли, что мост был полностью выведен из эксплуатации, его собирались демонтировать до 20 декабря.