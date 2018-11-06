Под Новосибирском задержали ограбившего инкассатора охранника

НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. В Новосибирской области сопровождавший автомобиль инкассаторов охранник, угрожая пистолетом водителю спецавтомобиля, похитил 3,8 миллиона рублей, но был задержан по горячим следам, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Татарский" задержали жителя Карасукского района: 32-летний мужчина подозревается в совершении разбойного нападения на инкассатора", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 2 ноября на полевой дороге вблизи села Новопокровка в Татарском районе мужчина остановил инкассаторский автомобиль и, угрожая водителю оружием, забрал из сейфа более трех миллионов рублей, мобильный телефон и верхнюю одежду водителя, после чего скрылся.

Подозреваемый рассказал полицейским, что он в составе группы инкассации собирал деньги с магазинов. Перед передачей денег он остановил спецавтомобиль и, угрожая пистолетом МР-71, потребовал от водителя переложить деньги в его сумку. "Сказал: извини, так получилось, но мне надо уйти с деньгами", — описал мужчина свои действия.

Сотрудники уголовного розыска через шесть часов задержали подозреваемого в лесу. При досмотре у него изъяли пистолет и десять патронов, а также все похищенные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Разбой". Подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, задержан. Решается вопрос о его аресте.