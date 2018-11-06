Администрация Кузбасса поможет в расследовании причин пожара в доме

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Оперативная группа специалистов администрации Кемеровской области выехала на место пожара в Юрге, где погибли восемь человек, чтобы помочь в расследовании, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По данным Главного управления МЧС по Кузбассу, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час пожар был ликвидирован. Погибли восемь человек, в том числе шесть детей. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"На место ЧП в Юрге выехала оперативная группа специалистов областной администрации. Они будут работать во взаимодействии со следственной группой СУСК РФ по Кемеровской области, находящейся на месте пожара", — сообщают региональные власти.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в свою очередь выразил соболезнования и отметил, что весь регион скорбит по погибшим в пожаре людям, среди которых оказались дети.

"Поручил выяснить все обстоятельства гибели восьмерых человек, состояние госпитализированного. На место выехали мои заместители Елена Малышева, Валерий Догадов, а также представители всех социальных служб, которые были задействованы на месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня", — цитирует комментарий Цивилева его пресс-служба.

Как сообщалось ранее, пожар произошёл в частном доме, который арендовала 42-летняя женщина, попавшая после этого в больницу. В результате происшествия погибли ее мать, сожитель, дети и внуки.