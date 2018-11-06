Источник: жертвами пожара в Кузбассе стали члены многодетной семьи

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Жертвами пожара в кузбасском городе Юрга стали члены одной многодетной семьи: единственная выжившая женщина потеряла мать, сожителя, трёх детей и трёх внуков, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

По данным ГУМЧС по Кузбассу, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час пожар был ликвидирован. Погибли восемь человек, шесть из которых — дети, в больнице находится 42-летняя женщина. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Частный дом, в котором произошёл пожар, арендовала 42-летняя женщина, в результате происшествия погибли её 72-летняя мать, 30-летний сожитель, трое детей в возрасте от четырёх до пяти лет и трое внуков, которым было от двух до 12 лет", — сказал собеседник агентства.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры. Специалистам предстоит установить причины возгорания и гибели людей.