При ликвидации возгорания в доме в Кузбассе пострадал пожарный

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пожарный пострадал при ликвидации возгорания в частном жилом доме в Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек, в том числе шесть детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Пострадал командир отделения пожарного подразделения", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час пожар был ликвидирован. Возгорание произошло в частном съемном доме, в результате пожара погибли шесть детей и двое взрослых.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".