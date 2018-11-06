Пожар в Кузбассе произошел в съемном частном доме

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Пожар, в результате которого в кузбасском городе Юрга погибли шесть детей и двое взрослых, произошёл в съёмном частном доме, сообщает региональная прокуратура, которая взяла на контроль расследование уголовного дела по данному факту.

Как ранее сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС по Кузбассу, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час пожар был ликвидирован. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Загорелся дом, который арендовала семья местных жителей. Причины возгорания устанавливаются", — сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство подтверждает, что на настоящий момент жертвами пожара стали восемь человек, в том числе шесть детей. Кроме того, по данным следствия, в больнице находится пострадавшая 42-летняя женщина.

Расследование дела находится на контроле Юргинской межрайонной прокуратуры, добавили в областном ведомстве.