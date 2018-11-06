Под Красноярском три человека погибли в ДТП

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, еще трое, среди которых восьмилетний ребенок, пострадали столкновении двух автомобилей в Уярском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"По предварительным данным, на 939 километре автодороги Р-255 "Сибирь" водитель, управляя автомобилем Toyota, двигался в сторону города Канск, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Нива". В результате аварии три человека погибли, еще три пострадали, среди них 8-летний ребенок", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка. Состояние пострадавших выясняется.