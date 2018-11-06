Губернатор ЕАО взял под контроль ликвидацию последствий взрыва газа в доме

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь взял под контроль ликвидацию последствий взрыва газа в жилом доме поселка Приамурский Смидовичского района, сообщает управление по внутренней политике региона.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. МЧС сообщало о пяти пострадавших, в том числе ребенка до 1 года. Один из пострадавших с 70% ожогов тела доставлен в краевую больницу в Хабаровске, у остальных были признаки отравления угарным газом, от госпитализации они отказались.

Эвакуированы свыше 120 человек. Пожар в доме потушен, ведется разбор конструкций.

"Ситуация находится на контроле губернатора области Александра Левинталя. В поселке Приамурский находятся заместитель председателя правительства Александр Соловьев, заместитель председателя правительства области – начальник управления здравоохранения Валерий Жуков, специалисты управления архитектуры и строительства правительства ЕАО, Государственной жилинспекции, управления государственного строительного надзора и экспертизы ЕАО, АО "Биробиджаноблгаз", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Соловьев и глава Смидовичского района Максим Шупиков провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По словам Шупикова, при ЧП пострадали четверо, трое пострадавших размещены в Николаевской районной больнице, один доставлен в ожоговый центр в Хабаровске.