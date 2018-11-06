В ЕАО обследуют "Струной" дом после взрыва газа для выявления повреждений

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Диагностический комплекс "Струна" прибыл в поселок Приамурский Еврейской автономной области для проведения оценки целостности несущих конструкций дома, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом 5-этажном панельном доме. Эвакуированы свыше 120 человек. Пострадали пять человек, в том числе ребенок до 1 года. Один из пострадавших находится в реанимации с 70% ожогов тела, у остальных отравление угарным газом.

Взрыв произошел в квартире на первом этаже. Повреждены конструкции между первым и вторым этажами и подвалом.

"К месту происшествия прибыл диагностический комплекс "Струна" для проведения оценки целостности несущих конструкций здания. Определяется пригодность дома для проживания людей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ПВР обратились два жильца дома, остальные размещены у родственников и знакомых. На месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники. —0-