В московском метро полицейский застрелил натравленную на него собаку

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудник УВД на Московском метрополитене застрелил собаку, которую натравил на него хозяин животного, об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 5 ноября на станции Цветной бульвар при задержании мужчины за нарушение общественного порядка, поскольку, вопреки требованиям провоза животных в метрополитене, пес был без намордника и поводка, а его хозяин был в грязной одежде.

По свидетельствам очевидцев, 49-летний мужчина вел себя агрессивно и, когда его не пустили на станцию, натравил собаку на стража правопорядка.

"В момент, когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский применил огнестрельное оружие в адрес собаки. От полученного ранения животное скончалось на месте", — рассказал РЕН ТВ пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.