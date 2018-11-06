В ЕАО госпитализировали четверых пострадавших при взрыве газа

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве газа в доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области находятся в местной больнице с отравлением угарным газом, сообщает прокуратура области.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. Пострадали пять человек, в том числе ребенок до 1 года. Эвакуированы свыше 120 человек. Пожар в доме потушен, ведется разбор конструкций.

Также сообщалось, что один из пострадавших с 70% ожогов тела находится в реанимации ожогового отделения второй краевой больницы в Хабаровске.

Как сообщает прокуратура, взрыв произошел в квартире на первом этаже дома № 12 по улице Островского рано утром во вторник.

"По предварительным данным, во время взрыва в квартире находились трое взрослых — мужчина и его родители, 1955 и 1958 годов рождения. В результате взрыва произошло возгорание жилого помещения. Один из владельцев квартиры, 1982 года рождения, получил термический ожог 70% поверхности тела, в связи с чем, в экстренном порядке госпитализирован в краевую клиническую больницу Хабаровска. Остальные пострадавшие с признаками отравления угарным газом госпитализированы в ОГБУЗ Николаевскую районную больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту взрыва бытового газа прокуратура проводит проверку.

"Прокурором Еврейской автономной области Заурбеком Джанхотовым безотлагательно организовано проведение проверки по факту взрыва бытового газа в жилом доме поселке Приамурский ЕАО. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник Джанхотов проведет в поселке Приамурский выездное совещание для надлежащей организации устранения последствий чрезвычайного происшествия и выяснения деталей происшествия.-0-