Один из пострадавших при взрыве газа в ЕАО находится в реанимации

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме поселка Приамурский Еврейской автономной области находится в реанимации второй краевой больницы в Хабаровске, сообщили РИА Новости в больнице.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. Пострадали пять человек, в том числе ребенок до 1 года. Эвакуированы свыше 120 человек. Пожар в доме потушен, ведется разбор конструкций.

"На данный момент к нам доставлен один пострадавший. Взрослый человек с ожогами 70% тела. Он в реанимации, ему оказывают необходимую помощь", — сказал собеседник.

Как уточнили в больнице, прибытия остальных пострадавших, в том числе ребенка, ждут.