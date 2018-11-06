СК начал проверку после взрыва в доме в ЕАО

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Еврейской автономной области начало проверку по факту взрыва газа в жилом доме поселка Приамурский, в результате которого пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель следственного управления.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. Пострадали пять человек, в том числе грудной ребенок. Эвакуированы свыше 120 человек. Пожар в доме потушен, ведется разбор конструкций.

"Следствие приступило к проверке по факту происшествия. Наш следователь отправился на место ЧП", — рассказал собеседник агентства.