В Кузбассе восемь человек погибли при пожаре в частном доме

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Восемь человек, среди которых есть дети, погибли в результате пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области, один человек госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В Главном управлении МЧС по Кемеровской области РИА Новости рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 4.20 по местному времени (0.20 мск), возгорание ликвидировали в 5.19 (1.19 мск). "Привлекались от МЧС пять единиц техники и 19 человек", — добавили в ведомстве.

Источник в экстренных службах уточнил, что один из пострадавших скончался уже в реанимации, еще один пострадавший сейчас находится в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).