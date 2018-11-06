Пожарные потушили возгорание в доме в ЕАО, где взорвался газ

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в доме поселка Приамурский Еврейской автономной области, где во вторник утром взорвался баллон с газом, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. Пострадали пять человек, в том числе грудной ребенок. Эвакуированы свыше 120 человек.

"Пожар ликвидирован. На месте происшествия разбирают завалы. Там обрушились конструкции между вторым и первым этажами и подвалом", — сказал собеседник.

Он отметил, что большинство эвакуированных жильцов этого дома разместилось у родственников и знакомых. В пункт временного размещения, организованный в доме культуры, обратились только два человека.

Как сообщили РИА Новости в администрации поселка Приамурский, сейчас составляется список жильцов пострадавшего дома.