После ЧП во время регаты близ Геленджика пострадали пять человек

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пять человек обратились за медицинской помощью после инцидента во время парусной регаты в акватории Черного моря близ Геленджика, сообщает южное следственное управление на транспорте СК РФ.

В понедельник МЧС заявило, что на парусной регате из-за сильного ветра десять яхт отнесло от берега, спортсменов пришлось возвращать патрульными катерами. В итоге все участники регаты оказались на берегу. Ранее представитель экстренных служб региона сообщал о четырех детях, доставленных в больницу для осмотра после инцидента.

"По предварительным данным, 5 ноября 2018 года при проведении 28 Геленджикской парусной регаты в акватории Голубой бухты города Геленджика организованной "Федерацией парусного спорта России", при ухудшении погодных условий порывами ветра были опрокинуты часть парусных судов участвующих в регате, в результате чего пять человек с небольшими травмами обратились за медицинской помощью. Остальные участники не пострадали", — говорится в сообщении.

Сообщается, что следственными органами проводится доследственная проверка по факту опрокидывания парусных лодок в акватории Черного моря в городе Геленджике, следователи опрашивают очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.