В ЕАО ликвидировали открытое горение в доме, где взорвался газ

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в доме в поселке Приамурский в ЕАО, где взорвался газ, сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. Пострадали четыре человека, в том числе грудной ребенок. Эвакуированы свыше 120 человек.
"Открытое пламя ликвидировано. Пожар дотушивают. Идет разбор конструкций", — сказал собеседник.