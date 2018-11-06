Из дома в ЕАО, где взорвался газ, эвакуировали более 120 человек

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Более 120 жильцов эвакуировано из дома в поселке Приамурский Еврейской автономной области, где утром во вторник взорвался газ, сообщает ГУМЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом негазифицированном доме, пострадали четыре человека, в том числе грудной ребенок.
"Эвакуированы свыше 120 человек. В настоящий момент пламя локализовано. Ведутся работы по ликвидации горения. Разбор обрушений между первым и вторым этажами здания", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в доме пять этажей.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС России по Еврейской АО и Хабаровского гарнизона пожарной охраны.