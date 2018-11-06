Количество пострадавших при взрыве газа в ЕАО выросло до четырех человек

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА НОВОСТИ. Количество пострадавших при взрыве газа в поселке Приамурский Еврейской автономной области увеличилось до четырех человек, среди них грудной ребенок, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом доме, пострадали два человека. У них ожоги. От взрыва и пожара пострадали первый и второй этажи.

"Пострадавших уже четверо, в том числе ребенок до 1 года. При взрыве обрушились конструкции дома. Сейчас на месте работают пожарные и спасатели. Пожар локализован, завалы начали разбирать", — сказал собеседник.