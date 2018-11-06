В ЕАО два человека пострадали из-за взрыва баллона с газом

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Взрыв произошел около 6.00 вторника (23.00 понедельника мск). Люди были эвакуированы, по предварительным данным два человека пострадали, у них ожоги. На место происшествия направлены спасатели из ЕАО и Хабаровска", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что что дом, в котором произошел взрыв, не был газифицирован.